WhatsApp voorbereid op oud en nieuw

Tatjana Muskiet

MENLO PARK – WhatsApp heeft maatregelen genomen voor de jaarwisseling. Mede-oprichter Brian Acton heeft dat gezegd tegen Whatsappen.nl. Rond oud en nieuw sturen de WhatsApp-gebruikers wereldwijd tientallen miljarden berichten, volgens whatsappen.nl gemiddeld 1,5 miljoen per seconde. WhatsApp heeft extra ruimte beschikbaar om die stroom te verwerken. Als het toch misgaat, staat een team paraat om WhatsApp weer in de lucht te krijgen. De dienst was op 31 december vorig jaar tijdelijk onbereikbaar door de massale gelukswensen.(Telegraaf)…[+]