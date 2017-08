Wijnaldum en Liverpool loten Hoffenheim

Tatjana Muskiet

Liverpool moet met Hoffenheim zien af te rekenen voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Champions League. De club van Oranje-international Georginio Wijnaldum werd vrijdag tijdens de loting voor de play-offs aan de Duitsers gekoppeld. Liverpool eindigde vorig seizoen als vierde in de Premier League, Hoffenheim nam in de Bundesliga dezelfde positie op de ranglijst in. Oud-Feyenoorder Eljero Elia speelt in de play-offs met zijn nieuwe werkgever Medipol Basaksehir tegen Sevilla. Basaksehir bereikte de laatste kwalificatieronde door deze week af te rekenen met Club Brugge. ┬áHet Franse OGC Nice, dat dankzij een late gelijkmaker in de ArenA (2-2) woensdag Ajax uitschakelde, lootte Napoli als volgende opponent. Napoli is de nummer drie uit de Serie A van vorig seizoen.(Telegraaf)…[+]