Winkelier overvallen

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een winkelier is donderdagmiddag in het district Wanica overvallen. Criminelen maakten SRD 300 en een mobiele telefoon van hem buit. Vier rovers gingen in een auto naar de locatie. Drie van de daders stapten uit en gingen in de zaak, terwijl hun vierde kompaan in de auto zat te wachten. Een getuige vertelde de politie dat een van de rovers gekleed was in een blauwe broek en een zwarte trui en hij had een hoed op. De tweede man had een rood/zwarte trui aan en korte zwarte broek en de derde een zwarte trui en grijze broek. Een van hen kocht een fles water en overrompelde de winkelier bij het betalen voor het water. De criminelen wisten geld en een telefoon buit te maken, waarna ze in de gereedstaande wagen zijn gestapt. Het gaat om een witte auto waarin ze gereden zijn in de richting van de Indira Gandhiweg. De winkelier die geen letsel heeft opgelopen, heeft aangifte gedaan. De daders zijn nog voortvluchtig…[+]