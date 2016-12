Winkelierechtpaar overvallen

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een winkelierechtpaar aan de Fayalobistraat in Paramaribo is een paar dagen terug overvallen en geslagen. De winkel stond open toen twee criminelen het pand zijn binnengedrongen. Ze overrompelden drie slachtoffers en sloegen hen. De winkelier had een barstwond op het hoofd opgelopen en zijn vrouw had schrammen aan haar armen. Het derde slachtoffer is niet op de plaats aangetroffen. Van hem is een ketting buitgemaakt. Van de twee criminelen was een van hen gewapend met een ijzeren staaf; ze waren niet gemaskerd. Ze liepen de winkel binnen en renden na de daad weg. Ze wisten SRD 1000 uit de kassa buit te maken. De politie was ter plekke voor een onderzoek…[+]