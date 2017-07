Witte Huis biedt geen baanzekerheid

Tatjana Muskiet

WASHINGTON – President Donald Trump heeft een flinke reorganisatie in gang gezet. Hij haalde voormalige campagnefunctionarissen terug, huurde advocaten om te werken aan het Rusland-onderzoek en laat volgens de Wall Street Journal zijn tweets monitoren door adviseurs in het Witte Huis. Dat daar geen baanzekerheid bestaat, is na zes maanden wel duidelijk. Het opstappen van woordvoerder Sean Spicer is de laatste in de reeks personeelswisselingen. Die begon al vlak na de entree van Trump met het vertrek van Patrick Kennedy. Deze was volgens de Washington Post wel genegen staatssecretaris Management te blijven op Buitenlandse Zaken maar zag de samenwerking met Rex Tillerson toch niet zitten. ¬†Dezelfde dag vertrokken ook zijn collega’s Joyce Anne Barr, Michele Bond en Gentry O. Smith, waardoor het departement een groot deel van zijn meest ervaren staf kwijtraakte.(Telegraaf)…[+]