Woning afgebrand

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een woning op Moengo is in de nacht van zaterdag op zondag verwoest door een brand. Bij de politie kwam de melding van de brand en zij ging ter plekke voor onderzoek. Het gaat om een laagbouw huis met een oppervlakte van vijf bij zes meter en was van hout opgetrokken. Door de regenval zou het vuur zijn gedoofd. Niemand werd na de brand ter plaatse aangetroffen die wat aan de politie kon vertellen. Het is ook niet bekend hoe de brand is ontstaan en waar het zou zijn begonnen. Het onderzoek is nog gaande…[+]