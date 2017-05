Woning in vlammen opgegaan

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een woning is donderdag in Paramaribo afgebrand. Enkele drugsverslaafden waren waarschijnlijk bezig op houtvuur te koken in het huis, waardoor de brand ontstond. Het gaat om een hoogbouwwoning. De benedenwoning was uit beton opgetrokken, terwijl de bovenverdieping van hout was. Volgens de buren is de woning van een familie die in het buitenland woont. De familie heeft het huis enkele jaren verwaarloosd achtergelaten, waarbij het erf is begroeid met hoog wied. Enkele drugsverslaafden hielden zich vermoedelijk in het huis op. De brandweer bluste de brand. Het huis was niet aangesloten op het elektriciteitsnet. Het is niet bekend of het verzekerd was. De Forensische Opsporing van de politie was ingeschakeld om de oorzaak van de brand te onderzoeken…[+]