Zeer oud fossiel van reuzenpinguïn gevonden

Tatjana Muskiet

FRANKFURT – Pinguïns bestaan waarschijnlijk al langer dan tot nog toe is aangenomen. Ze leefden mogelijkerwijs al in het tijdperk van de dinosaurussen. Dat stellen onderzoekers in het vaktijdschrift The Science of Nature, na de vondst van een fossiel van een reuzenpinguïn. De overblijfselen dateren uit het Paleoceen en zijn ongeveer 61 miljoen jaar oud. De dinosaurussen stierven ongeveer 65 miljoen jaar geleden uit. De resten van het anderhalf meter hoge dier behoren tot de oudste pinguïnresten ooit gevonden, verklaart wetenschapper Gerald Mayr van het Senckenberg-Instituut in Frankfurt. De versteende botten zijn gevonden bij de Waipara-rivier op het Zuidereiland in Nieuw-Zeeland. De vindplaats is bekend om zijn vogelresten die ongeveer vier miljoen jaar na het uitsterven van de dinosaurussen door het zeezand zijn bedolven.(Telegraaf)…[+]