Zesde konvooi onderweg uit Aleppo

Tatjana Muskiet

ISTANBUL – Uit de Syrische stad Aleppo is een zesde konvooi met 8000 burgers vertrokken, heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu vrijdag via Twitter laten weten. In de eerste vijf konvooien werden ruim 7000 burgers geëvacueerd, zei Cavusoglu. Turkije probeert meer bussen te organiseren om de evacuaties te versnellen. Turkse regeringsmedewerkers verklaarden dat aan de grens op Syrisch grondgebied een kamp zal worden ingericht om de evacués op te vangen. Er worden tussen de 30.000 en 35.000 mensen verwacht, maar het kamp moet er 80.000 kunnen huisvesten. Zieke en gewonde burgers mogen door naar Turkije.(Telegraaf)…[+]