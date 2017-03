Zestien maanden voor inbrekers

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Giovanni O en Quincy W kregen elk gisteren zestien maanden celstraf opgelegd voor poging tot inbraak in twee handelszaken op 13 januari. Ze werden tijdens een van de inbraken op heterdaad betrapt.

Rechter Siegline Wijnhard gelooft niet dat de mannen wegens honger overgingen tot het plegen van de strafbare feiten. Giovanni O en Quincy W beweerden dat ze hebben ingebroken, omdat ze foerage zochten. Ze dachten dat het om een supermarkt ging, maar het bleek te gaan om een boetiek, waardoor ze weer eruit gingen. Daarna probeerden ze in een andere handelszaak in te breken, maar werden op heterdaad betrapt. Ze forceerden reeds de roldeur. De rechter was niet ervan overtuigd dat de mannen op 5 januari hebben ingebroken in een handelszaak. Volgens haar komt de kleding van de verdachten niet overeen met die van de daders op de camerabeelden van de handelszaak waar op 5 januari is ingebroken. Er was ook onduidelijkheid over de wagen die op de beelden te zien was.

Gisteren werden in de rechtszaal de beelden bekeken van alle drie gevallen. Giovanni O en Quincy W herkenden zich op het beeldmateriaal van de poging tot inbraak in twee handelszaken op 13 januari…[+]