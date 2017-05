Zidane: ‘Dat zou een grote fout zijn’

Tatjana Muskiet

Real Madrid is niet van plan woensdag tegen Atlético Madrid de eigen speelstijl aan te passen en het accent op de verdediging te leggen. “We gaan deze wedstrijd in als elke andere. Uitgaan van eigen kracht en proberen te scoren”, zei trainer Zinedine Zidane dinsdag in aanloop naar de return in de halve finale van de Champions League. Real won het thuisduel vorige week met 3-0 door drie doelpunten van Cristiano Ronaldo. De Koninklijke is daarmee dicht bij de derde Champions Leaguefinale in in vier jaar tijd. Real won het belangrijkste Europese clubtoernooi (dat eerder Europa Cup I heette) al elf keer en is daarmee recordhouder.(Telegraaf)…[+]