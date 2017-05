Zidane op zijn hoede

Tatjana Muskiet

Real Madrid is niet de uitgesproken favoriet dinsdag in de halve finale van de Champions League tegen stadgenoot Atlético in Bernabéu. Dat zei Real-coach Zinedine Zidane maandag op de persconferentie. “Het is fiftyfifty, zoals altijd in de knock-outfase. We denken ook niet na over de tweede wedstrijd, nu is alles gericht op de wedstrijd van dinsdag. Daarna zullen we wel zien.” Real versloeg Atlético in de afgelopen drie jaar steeds in de Champions League. In 2014 en 2016 was dat in de finale. In 2015 deed de ‘Koninklijke’ dat in de kwartfinale. “De wedstrijden in het verleden pakten goed uit voor ons. Maar je kunt daar geen garanties voor nu uit halen. Dat is geweest.”(Telegraaf)…[+]