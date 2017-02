Zlatan: ‘Ik ben net als Indiana Jones’

Tatjana Muskiet

Zlatan Ibrahimovic was de grote man bij Manchester United tegen Saint Etienne en kwam na afloop van de 3-0 zege zelf met een opmerkelijke vergelijking. “Mensen die me kennen, weten dat ik bij veel clubs heb gespeeld en dat ik altijd mijn best doe”, aldus Zlatan bij Sky Sports. “Waar ik ook ben geweest, won ik. Dus ik ben net als Indiana Jones.” De door Harrison Ford gespeelde actieheld was in de avonturenfilms uiteindelijk altijd de winnaar. “Het voelt goed om drie keer te scoren. Daarbij kreeg ik veel hulp van mijn ploeggenoten. Het was een open wedstrijd en het was belangrijk om een goed resultaat neer te zetten met het oog op de return. We hebben 3-0 gewonnen en ik heb drie keer gescoord, dus ik ben blij. We hebben nog veel wedstrijden te gaan en hopelijk kan ik doorgaan zoals het nu gaat.”(Telegraaf)…[+]