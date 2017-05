‘Zlatan zal volledig herstellen’

Tatjana Muskiet

Manchester United-spits Zlatan Ibrahimovic is succesvol geopereerd aan zijn knie en zal volledig herstellen, stelt zijn zaakwaarnemer Mino Raiola. Hij liet zich behandelen in de Verenigde Staten. De 35-jarige Zweed raakte in april geblesseerd tijdens de return in de kwartfinale van de Europa League tegen Anderlecht. De rechterknie van de 35-jarige Zweed klapte naar achteren door, toen hij na een luchtduel weer op het gras landde. Medisch onderzoek bracht schade aan de banden van zijn rechterknie aan het licht. Het seizoen is voor hem voorbij. ┬áHet contract van Ibrahimovic bij ManUnited loopt tot komende zomer, wat betekent dat hij mogelijk al zijn laatste wedstrijd voor de Engelse club heeft gespeeld.(Telegraaf)…[+]