Zuma’s dagen als ‘comeback kid’ lijken geteld

Tatjana Muskiet

JOHANNESBURG – Het presidentschap van Jacob Zuma wordt gekenmerkt door schandalen, maar toch weet hij die telkens weer te overleven. De situatie lijkt nu echter wel heel penibel, nu het ANC beslist of hij wel de Zuid-Afrikaanse president kan blijven. De geloofwaardigheid van Zuma werd in april ernstig aangetast toen de hoogste rechtbank in Zuid-Afrika oordeelde dat hij de grondwet had geschonden. Zuma spendeerde voor de verbouwing van zijn huis 14,7 miljoen euro uit de staatskas, op papier voor extra beveiligingsmaatregelen. Die bleken onder meer te bestaan uit een zwembad, een amfitheater en een veestal.(Telegraaf)…[+]