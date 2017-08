‘Zwitserse gletsjers zijn niet meer te redden’

Tatjana Muskiet

Door temperatuurstijgingen zijn de gletsjers in Zwitserland niet meer te redden. Zelfs met de grootste inspanningen om CO2-uitstoot te verminderen, zal zo’n 90 procent van de gletsjers tegen het jaar 2100 gesmolten zijn, aldus glacioloog Matthias Huss van de Universiteit Zürich donderdag in de Zwitserse krant Tages-Anzeiger. Sinds 1850, het hoogtepunt van de zogenoemde Kleine IJstijd, is het ijsvolume dramatisch gedaald van 130 naar 54 kubieke kilometer. In 1973 waren er 2150 gletsjers in Zwitserland, nu zijn het er nog maar zo’n 1400. Het smelten van de gletsjers zorgt voor een merkbare stijging van de zeespiegel. Volgens de gletsjerkundige kan de zeespiegel in 2100 met 30 tot 100 centimeter gestegen zijn.(Telegraaf)…[+]