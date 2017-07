1,5 miljoen euro voor ’maanstofzak’

Tatjana Muskiet

NEW YORK – Een zak met sporen van maanstof heeft donderdag op een veiling bij Sotheby’s in New York 1,5 miljoen euro opgebracht, minder dan de 1,7 tot 3,4 miljoen euro die vooraf was voorspeld. Neil Armstrong gebruikte de zak van 30 bij 21 centimeter om na de eerste bemande landing op de maan in 1969 stof te verzamelen voor nader onderzoek op aarde. Een vrouw uit Chicago bood de stofzak te koop aan. Zij had die in 2015 voor minder dan 1000 dollar op een veiling van overheidsspullen gekocht en liet hem op echtheid controleren door NASA. De ruimtevaartorganisatie herkende de zak en probeerde die tevergeefs terug te krijgen, omdat die „aan het Amerikaanse volk toebehoorde”. (Telegraaf)…[+]