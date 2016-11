‘16 days of activism’ op St. Paschalisschool

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – In verband met ‘16 days of activism against women and child abuse’ roept de Youth Advisory Group (YAG) of the United Nation Population Fund alle Surinamers op om vanuit hun positie duidelijk kenbaar te maken dat zij tegen geweld zijn. ‘Ik ben tegen geweld! Lets orange up the world !’, luidde de boodschap op de St. Paschalisschool. Leerlingen van deze school hebben informatie gekregen over de 16 dagen van activisme tegen gender gerelateerd geweld en het doel van deze dagen. Tijdens de pauze hadden de leerlingen de mogelijkheid om de overige leerlingen hierover te vertellen…[+]