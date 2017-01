2017: jaar van de Anticorruptiewet

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – 2017 moet, vanuit de bril van de wetgevende macht, het jaar van transparantie en anticorruptie moeten worden. Nog deze maand moet de Anticorruptiewet goedgekeurd worden, terwijl er gewerkt wordt aan een wet Openbaarheid van Bestuur. Een nieuwe comptabiliteitswet zal aanpassingen brengen in het beheer van de overheidsfinanciën en controle verscherpen op de besteding daarvan. Ook de nieuwe aanbestedingswet is in de wachtkamer om dit jaar in behandeling te worden genomen.

Het streven is om ook dit jaar het enquêterecht bij wet te regelen. Dit is het recht van De Nationale Assemblee om zelf onderzoek te laten plegen naar specifieke zaken waar die meer informatie over iets wil. De grondwet huisvest dit recht van het parlement al, maar inhoudelijk moet er nog een inkadering plaatsvinden van wat het enquêterecht precies is, hoe het parlement dit kan inzetten en hoe er tewerk gegaan moet worden. Onzeker is of deze wet nog dit jaar een feit zal zijn, maar DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons zegt zich daarvoor in te willen zetten.

De Anticorruptiewet is momenteel de hoogste prioriteit voor Geerlings-Simons. Hiermee is eind vorig jaar een aanvang meegemaakt waarbij er enkele kritische kanttekeningen zijn geplaatst door zowel de oppositie als coalitie. Veel aandacht gaat naar de speciaal in te stellen commissie die als waakhond zal fungeren om publieke functionarissen, specifieke strategische ambtenaren en leidinggevenden van parastatale bedrijven te controleren. Het parlement ziet graag dat de invulling van deze commissie geen regeringsaangelegenheid wordt om politieke benoemingen zoveel als mogelijk te beperken.

Dit jaar wordt volgens Geerlings-Simons sowieso ook een jaar van uitdagingen waarbij de efficiëntie opgevoerd moet worden. “We zijn op de goede weg. We hebben meer transparantie afgedwongen.”…[+]