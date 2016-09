Agent lost waarschuwingsschoten

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een agent heeft zaterdag waarschuwingsschoten gelost in het district Wanica. Hij bevond zich op een perceel om dat schoon te maken, omdat hij dat in grondhuur zou hebben gekregen. Daar kwam een man die de agent te kennen gaf dat het perceel van hem is. De politieman heeft toen hem de bereidsverklaring getoond dat het terrein van hem is, waarna de man die uit zijn handen greep. Toen de wetsdienaar het document wilde terugnemen ontstond er een schermutseling. De man was samen met twee andere mannen en een vrouw daar gekomen. Een van die mannen pakte een steen om die naar de agent te gooien. Naar aanleiding hiervan loste de agent drie waarschuwingsschoten. De politie was gealarmeerd en had beide partijen naar het politiebureau overgebracht. Ze zijn gehoord. De agent en de man hadden schrammen opgelopen…[+]