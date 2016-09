Agent neergestoken in Parijs

Tatjana Muskiet

PARIJS – Bij de arrestatie van drie vrouwen is donderdagavond in Parijs een politieagent neergestoken. De drie arrestanten worden gelinkt aan de ‘bomauto’ die werd aangetroffen in de buurt van de Notre-Dame. Tijdens de aanhouding in een pand in Boussy-Saint-Antoine, een kilometer of dertig ten zuidoosten van Parijs, stak een van de verdachten met een mes in op een agent. Ze raakte zelf gewond door een politiekogel. De gewonde agent en de vrouw zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe ze er precies aan toe zijn. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cazeneuve worden de drie vrouwen verdacht van het voorbereiden van een aanslag.(Telegraaf)…[+]