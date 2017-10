Ajax kan tegen Willem II niet beschikken over geblesseerde Younes

Tatjana Muskiet

Ajax kan zaterdag in de uitwedstrijd tegen Willem II niet beschikken over Amin Younes. De aanvaller kampt met knieklachten. Younes wordt in de wedstrijdselectie vervangen door Dennis Johnsen, die afgelopen woensdag in het bekerduel met asv De Dijk (1-4 zege) als invaller zijn debuut maakte in de hoofdmacht van de Amsterdammers.