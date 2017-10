Alles over GP Mexico: ‘Verstappen neemt nu wél een beker mee naar huis’

Tatjana Muskiet

Na een hectische week trekt de Formule 1 vanuit de VS naar het zuiden voor de Grand Prix van Mexico. Mag Sebastian Vettel nog even blijven hopen of zal de strijd om de wereldtitel definitef worden beslist? Dit moet je weten over de race op het Autodromo Hermanos Rodriguez. De race in Mexico-Stad werd al achttien keer verreden, verdeeld over drie verschillende periodes.

In 1962 deed de Formule 1 voor het eerst het Midden-Amerikaanse land aan, maar dat jaar telde de Grand Prix nog niet mee voor het wereldkampioenschap. Tussen 1963 en 1970 was dit wel het geval en ook van 1986 tot 1992 stond de race op de kalender.

Na een flinke verbouwing keerde de Formule 1 vanaf 2015 weer terug naar Mexico. Huisarchitect Hermann Tilke ontfermde zich in de jaren ervoor over het circuit en hervormde de eerste sector. Daarnaast betrok hij het in de tussentijd gebouwde honkbalstadion in zijn ontwerp, waardoor de coureurs langs de tribune naar de laatste bocht rijden. Dankzij de hand van Tilke kent het Autodromo Hermanos Rodriguez tegenwoordig zeventien bochten. Verstappen kwam vorig jaar in Mexico als derde over de finish, maar werd bestraft voor een actie ten opzichte van Vettel en moest genoegen nemen met een vierde plek; hetzelfde overkwam hem vorige week in de Verenigde Staten. Voor Force India-coureur Sergio Perez is de Grand Prix van Mexico een bijzondere, want het is zijn thuisrace.(NU.nl)…[+]