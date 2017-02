Anastasiou: “Weer hetzelfde liedje”

Tatjana Muskiet

Roda JC mocht zondag lang hopen op een goed resultaat tegen Ajax, maar het stond uiteindelijk toch met lege handen. Trainer Yannis Anastasiou baalt.Alweer. Het was weer hetzelfde verhaal voor ons”, reageerde de Griekse coach, die ooit voor Ajax speelde, op FOX Sports. “Tegen Feyenoord hebben we een grote kans gehad met Van Hyfte. Hij kon gewoon 1-0 maken. Vandaag hebben we ook wel kansen gekregen.”

“Als je het totale wedstrijdbeeld bekijkt, stonden we gewoon goed. We hebben kansen gehad en als je niet scoort, breng je jezelf altijd in de problemen”, aldus Anastasiou. “Ajax, met de kwaliteiten die ze hebben, hoeft maar één kans te hebben en dan schieten ze ‘m binnen.”

De trainer miste bij zijn eigen ploeg een beetje overtuiging in de afronding. “Je schiet om te schieten of je schiet om een doelpunt te maken. Daar zit wel verschil tussen.” Roda JC staat zeventiende en het heeft evenveel punten als hekkensluiter Go Ahead Eagles, dat zaterdag NEC versloeg (1-2). (goal)…[+]