Ancelotti: “Lampard was een fantastische man”

Tatjana Muskiet

Frank Lampard kondigde donderdag zijn afscheid als voetballer aan. Carlo Ancelotti kijkt met grote bewondering terug op de carrière van de Engelsman.De huidige trainer van Bayern München werkte bij Chelsea twee jaar samen. In die tijd werd Chelsea kampioen en won het de FA Cup en Community Shield.

“Het is de tijd. Hij was een fantastisch speler, een fantastische doelpuntenmaker, een fantastische man”, vertelde Ancelotti vrijdag op een persconferentie. “Hij was heel serieus en heel gefocust. Ik had het geluk om een speler van zijn soort te trainen. Ik hoopt het beste voor hem en zijn toekomst. Hij had een fantastische carrière.”(goal)…[+]