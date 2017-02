Atlético nog zonder Oblak in Leverkusen

Tatjana Muskiet

Atlético Madrid begint het duel met Leverkusen in de Champions League dinsdag zonder doelman Jan Oblak. Het was de vraag of de Sloveen al weer fit genoeg was om te spelen nadat hij in december een schouderblessure had opgelopen. Oblak begint op de bank. Zijn plaats wordt, zoals de afgelopen twee maanden, ingenomen door Miguel Ángel Moyà. Coach Diego Simeone heeft voorin naast Antoine Griezmann gekozen voor Kevin Gameiro. De Fransman krijgt de voorkeur boven Fernando Torres nadat hij zaterdag als invaller drie keer had gescoord tegen Sporting Gijón. Torres start op de bank.