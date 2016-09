Aubameyang op tijd fit voor Real Madrid

Tatjana Muskiet

DORTMUND – De fans van Borussia Dortmund kunnen opgelucht ademhalen. Topschutter Pierre-Emerick Aubameyang trainde maandag zonder problemen mee en is fit voor de krachtmeting met titelverdediger Real Madrid in de Champions League. Aubameyang had een voetblessure overgehouden aan de gewonnen competitiewedstrijd vrijdag tegen SC Freiburg (3-1). De spits, die kort voor rust de score opende met zijn vijfde treffer van dit seizoen in de Bundesliga, had volgens trainer Thomas Tuchel diverse tikken gekregen tijdens de wedstrijd. Achter de naam van Aubameyang stond daarom een vraagteken voor het Europese duel met de winnaar van de Champions League.(Telegraaf)…[+]