Balotelli ‘gewoon’ in basis tegen Ajax

Tatjana Muskiet

/abonnement/Mario Balotelli start woensdagavond ‘gewoon’ in de basis in de Champions League-wedstrijd tegen Ajax. Lang was er onduidelijkheid over de inzetbaarheid van het enfant terrible. Balotelli kreeg afgelopen seizoen drie gele kaarten in Europees verband, waardoor hij normaal gesproken geschorst zou zijn voor de eerste Europese wedstrijd in het nieuwe seizoen. Ajax leek daardoor geen rekening te hoeven houden met de Italiaan, die vorig seizoen vijftien keer trefzeker was in de Ligue 1. De UEFA verklaarde echter dat alle schorsingen en gele kaarten worden kwijtgescholden bij aanvang van de nieuwe jaargang. Balotelli staat woensdagavond dan ook aan de aftrap in de Allianz Riviera. Het duel tussen Nice en Ajax start om 20:45 uur.(Telegraaf)…[+]