Bayern München wil contract Arjen Robben verlengen

Tatjana Muskiet

Bayern München gaat een poging wagen om het contract van Arjen Robben te verlengen. Volgens Bild probeert de Duitse topclub in een van de komende weken een eerste gesprek met de Nederlandse aanvaller te houden. De huidige verbintenis van Robben in München loopt komende zomer af. De 32-jarige aanvaller had de afgelopen periode veel last van blessures, maar is momenteel weer terug op topniveau. Zo had Robben een belangrijke rol in de Champions League-wedstrijd tegen PSV, vorige week woensdag (4-1, winst). De aanvaller maakte een goal en was bij andere treffers betrokken.(Telegraaf)…[+]