Bayern verwacht Robben snel terug

Tatjana Muskiet

Carlo Ancelotti van Bayern München verwacht dat Arjen Robben binnen twee weken kan aansluiten bij de groep. De aanvoerder van het Nederlands elftal herstelt momenteel van een kuitblessure, tijdens zijn vakantie opgelopen bij een potje tennis. Terwijl zijn ploeggenoten zich momenteel in Shanghai voorbereiden op het nieuwe seizoen, werkt Robben in München aan zijn herstel. Ancelotti denkt dat Robben begin augustus, bij het toernooi om de Audi Cup, voor het eerst wedstrijdritme kan opdoen. De eerste officiële wedstrijd van Bayern München is op 5 augustus tegen bekerwinnaar Borussia Dortmund, de nieuwe club van trainer Peter Bosz, met als inzet de Duitse Supercup.(Telegraaf)…[+]