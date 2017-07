Been houdt met Nicosia zicht op Champions League

Tatjana Muskiet

Trainer Mario Been heeft met zijn nieuwe club Apoel Nicosia de derde voorronde van de Champions League bereikt. De Cypriotische ploeg was in Luxemburg met 1-0 te sterk voor F91 Dudelange. De Belg Igor De Camargo kwam in de veertigste minuut uit een strafschop tot scoren. De thuiswedstrijd had de ploeg van Been eveneens met 1-0 gewonnen. Bij Apoel Nicosia hadden doelman Boy Waterman en middenvelder Lorenzo Ebecilio een basisplaats. ┬áIn de derde voorronde speelt Apoel Nicosia tegen het Roemeense FC Viitorul Constanta.(Telegraaf)…[+]