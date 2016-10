Bekogelde Amerikaan omgekomen in Ethiopië

Tatjana Muskiet

ADDIS ABEBA – Een Amerikaan is om het leven gekomen toen zijn auto in de buitenwijken van de hoofdstad Addis Abeba op mensen stuitte die met stenen gooiden. De Amerikaanse ambassade in Addis heeft dit woensdag gemeld. De toedracht is nog niet duidelijk, maar de man overleed dinsdag. In grote delen van Ethiopië is het al geruime tijd onrustig door onvrede onder de grootste bevolkingsgroepen, de Oromo’s en de Amharen, over het autoritaire regime. De hoofdstad Addis Abeba wordt omgeven door de regio Oromia.(Telegraaf)…[+]