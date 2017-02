Bespuugde Ancelotti toont middelvinger

Tatjana Muskiet

Trainer Carlo Ancelotti van Bayern München is zaterdag naar eigen zeggen bespuugd door fans van Hertha BSC. De Italiaan stak als reactie direct na het laatste fluitsignaal in het Olympiastadion van Berlijn zijn middelvinger op.

“Ik heb dit gebaar gemaakt omdat ik daarvoor bespuugd was”, vertelde de doorgaans stoïcijnse Italiaan bij de ARD. De confrontatie tussen Hertha BSC en Bayern München kende een hectische en verhitte slotfase. De thuisclub stond tot diep in blessuretijd met 1-0 voor, maar moest in de 96e minuut alsnog de gelijkmaker van Robert Lewandowski incasseren. De Poolse spits tikte de bal in het net bij een scrimmage voor het doel van Hertha (1-1).(Telegraaf)…[+]