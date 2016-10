‘Bestand Colombia loopt eind oktober af’

Santos overlegt woensdag met zijn voorganger en politieke rivaal Alvaro Uribe over de vraag hoe het verder moet met het vredesproces na het referendum van zondag. Uribe was de drijvende kracht achter de afwijzing in het referendum van het vredesakkoord dat Santos met de FARC had bereikt. Uribes voorganger ex-president Andrés Pastrana komt ook naar het crisisberaad.Uribe was president van 2002 tot 2010. Hij zette met veel succes in op een militaire overwinning op de ooit marxistische rebellenbeweging. Uribe dunde de gelederen van de FARC drastisch uit. Santos wilde vervolgens zijn land eindelijk vrede brengen door de FARC via onderhandelingen de wapens te laten neerleggen.(Telegraaf) …[+]