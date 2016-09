Boot met vluchtelingen kapseist bij Egypte

Tatjana Muskiet

CAÏRO – Een boot met zo’n zeshonderd migranten aan boord is woensdag gekapseisd voor de kust van Egypte. Zeker 29 opvarenden zijn omgekomen, zeiden bronnen bij de Egyptische veiligheidsdiensten. Het Egyptische staatspersbureau MENA maakte ook melding van het ongeval, maar zei niets over slachtoffers. ,,Een illegale migrantenboot met zeshonderd mensen aan boord is gekapseisd voor de kust van Kafr al-Sheikh”, aldus het persbureau, dat wel meldde dat tot dusver zo’n 150 mensen uit het water zijn gehaald. Volgens de bronnen waren de mensen in de boot afkomstig uit Syrië, Egypte en andere Afrikaanse landen.(Telegraaf)…[+]