Bouwfouten rampgebied Italië

Tatjana Muskiet

ASCOLI PICENO – Het Italiaanse Openbaar Ministerie onderzoekt of het instorten van meer dan honderd gebouwen bij de aardbeving van woensdag iemand is aan te rekenen. Het OM vermoedt dat de bouwvoorschriften niet zijn nageleefd. ,,De gebeurtenissen kunnen niet alleen aan het noodlot worden toegeschreven”, zei openbaar aanklager Giuseppe Saieva in La Repubblica. ,,Als deze panden waren gebouwd zoals in Japan, dan waren ze niet ingestort.”Ook Rome is niet bestand tegen een aardbeving, waarschuwden onderzoekers zaterdag in de Italiaanse krant. Duizenden gebouwen in de Italiaanse hoofdstad zouden door een beving als die van woensdagochtend kunnen bezwijken. (Telegraaf)…[+]