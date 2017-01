Brandweer plaatst dekzeilen voor weggewaaide dakbedekking

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Het Korps Brandweer Suriname heeft gisteren tijdens de hevige regenbuien een gezin geholpen van wie de dakbedekking was weggewaaid. Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt aan de krant dat het gaat om een houten hoogbouwpand aan de Hirasinghstraat waar een man, vrouw en kind wonen.

Ten tijde van de hevige buien waren de bewoners niet thuis. De buren ontdekten dat de dakbedekking was weggewaaid en belden toen meteen de eigenaar op die op zijn beurt het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing (NCCR) inschakelde. Het NCCR schakelde de brandweer in die ter plaatse ging. Pinas zegt dat zijn collega’s twee dekzeilen hebben geplaatst. Het gaat om een opslagruimte in het huis van waar de dakbedekking was weggewaaid. De eigenaar vertelde de brandweer dat hij veel waardevolle spullen op de locatie had die nat zijn geworden…[+]