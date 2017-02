Braziliaan overleeft bizar ongeluk

Tatjana Muskiet

Ipatinga – Een 50-jarige Braziliaan heeft een absurd ongeluk overleefd in de plaats Ipatinga, in het oosten van het land. De man liep samen met zijn vrouw op straat toen hij van achteren werd geraakt door een autoband. De man ging direct tegen de vlakte, maar overleefde de klap wonderwel. Roberto Carlos Fernandes raakte gewond aan zijn borst en schedel. Hij is inmiddels van de intensive care af en herstelt goed. Schokkende bewakingsbeelden laten zien hoe de Braziliaan hard tegen de grond klapt als de band de achterkant van zijn hoofd raakt.(Telegraaf)…[+]