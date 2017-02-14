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Britse regering blaast bezoek Trump niet af

February 14, 2017   Tatjana Muskiet
may

LONDEN – De Britse regering is niet van plan een bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump en een officiële ontvangst door koningin Elizabeth af te blazen. De regering van Theresa May wees dinsdag officieel een petitie van de hand waarin wordt opgeroepen het bezoek te schrappen, aldus Britse media dinsdag. De petitie op de website van het parlement was door 1,8 miljoen mensen ondertekend. Het is nog niet bekend wanneer Trump de oversteek maakt maar de Britse minister van Buitenlandse Zaken liet al wel weten dat het bezoek ’de volle hoffelijkheid van een staatsbezoek’ zal krijgen.(Telegraaf)…[+]

Posted in: buitenland, News

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