Buschauffeur beroofd van SRD 80

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een buschauffeur is gisteren aan de Dr Sophie Redmondstraat ter hoogte van de Ladesmastraat in Paramaribo door twee criminelen beroofd van SRD 80. Een van hen was gekleed in een zwarte trui en had een zwarte pet op. Zijn kompaan was gekleed in een grijze trui en had een gele pet op; hij was gewapend met een mes. Het slachtoffer was aan de Waterkant toen de twee mannen in de bus stapten. Een van hen kwam naast hem zitten en de ander op de stoel bij de deuropening.

Aan de Dr Sophie Redmondstraat, ter hoogte van de Ladesmastraat, stapten de twee passagiers uit de bus. Een van de mannen betaalde voor de rit, terwijl de ander naar de chauffeur aan de andere kant van de bus liep. Via de openstaande ruit stak hij zijn hand in de bus en nam SRD 80 uit de geldbak. Toen de chauffeur dit opmerkte, greep hij de hand van de dader vast, maar die haalde een mes tevoorschijn en wilde de chauffeur verwonden. Het slachtoffer liet hem meteen los, waarna de rover samen met zijn kompaan in de richting van de Maagdenstraat liep. Ze stapten vermoedelijk in een taxi. Het slachtoffer heeft geen letsel opgelopen. Hij schakelde de politie in…[+]