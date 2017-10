Catalaans parlement roept onafhankelijkheid uit

Tatjana Muskiet

Het Catalaanse parlement heeft vrijdag bij een geheime stemming vastgehouden aan het mandaat voor onafhankelijkheid. Daarmee gaat in het tegen de wensen van de centrale regering in Madrid. Catalaanse separatisten stelden in het regionale parlement een motie op om de afscheiding van Spanje en de Republiek Catalonië uit te roepen. Van de 82 leden stemden zeventig voor de motie van onafhankelijkheid, tien stemden tegen en twee stemmen waren blanco.

De Catalaanse leider Puigdemont liet donderdag nog weten te hebben overwogen vervroegde regionale verkiezingen uit te roepen, maar hij zag hier uiteindelijk toch van af. Zo’n stembusgang zou Puigdemont een uitweg kunnen bieden omdat het hem een steviger mandaat kan opleveren, of het kan hem een excuus geven op te stappen.Puigdemont zei het Catalaanse parlement te laten besluiten om wel of niet gehoor te geven aan het mandaat voor een onafhankelijk Catalonië.(NU.nl)…[+]