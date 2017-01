Chagrijn Mexico om olieprijs

Tatjana Muskiet

De grootste stijging van de benzineprijs in twintig jaar tijd bezorgt Mexico een forse nieuwjaarskater. De meest gebruikte benzinesoorten kosten sinds 1 januari ineens tussen de 16 en 20 procent meer. Overal in het land klinkt chagrijn en zijn demonstraties gehouden. Het is niet alleen de pijn aan de pomp die Mexicanen vrezen. Maar ook de doorwerking van de inflatie in prijzen voor voedsel, taxi’s, verhuizers en zelfs schoolvervoer.Ik dacht dat het een grap was”, stelt Gabriela Valdés uit Mexico-Stad. Ze hoorde het nieuws op 28 december, de datum waarop Mexico ook de Dag van de Onschuldigen viert – een soort 1 april. „Ik heb nergens meer om kunnen lachen na deze koude douche.” (Telegraaf)…[+]