Chelsea domineert dreamteam Lukaku

Tatjana Muskiet

Romelu Lukaku heeft zijn dreamteam bestaande uit vijf spelers samengesteld en dat elftal heeft een groot Chelsea-gehalte.De Belgische spits verruilde in 2011 Anderlecht voor Chelsea. Hij brak nooit door bij The Blues, maar hij maakte daarentegen wel furore in de Premier League.

In de zomer van 2014 verruilde hij Chelsea definitief voor Everton, dat hem al een jaar had gehuurd, en in 152 wedstrijden scoorde hij tot dusver 78 keer voor The Toffees.

Lukaku werd gevraagd om een ‘dream five-a-side team’ samen te stellen en als doelman selecteerde hij Thibaut Courtois. “Ik ken hem sinds mijn twaalfde en heb mijn hele leven tegen hem gespeeld”, vertelde Lukaku op de officiële website van de Premier League. “Hij heeft het geweldig gedaan bij Chelsea en Atlético Madrid, daarom kies ik hem.”(goal)…[+]