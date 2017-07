Chelsea tast diep in buidel voor Morata

Tatjana Muskiet

Álvaro Morata vervolgt zijn loopbaan bij Chelsea. De kampioen van Engeland meldt woensdag dat de spits een contract tekent als hij medisch gekeurd is. Chelsea doet geen mededelingen over de transfersom die Real Madrid voor de aanvaller ontvangt. Volgens verschillende media wisselt de 24-jarige aanvaller voor meer dan 80 miljoen euro van club. Dat zou hem de duurste aankoop ooit van Chelsea maken. De laatste winnaar van de Premier League probeerde eerder Romelu Lukaku in te lijven. De Belgische spits van Everton koos echter voor Manchester United. Morata genoot zijn opleiding bij Real Madrid maar tekende drie jaar geleden bij Juventus. Real Madrid haalde de aanvaller vorig jaar terug naar de hoofdstad van Spanje, waar Morata moest concurreren met Cristiano Ronaldo, Karim Benzema en Gareth Bale.(Telegraaf)…[+]