Cristiano Ronaldo kon naar Barcelona voor €17 miljoen

Tatjana Muskiet

Voormalig Barcelona-president Joan Laporta heeft onthuld dat de Catalaanse grootmacht Cristiano Ronaldo aangeboden kreeg voor €17 miljoen, toen hij 18 jaar oud was.Barça de mogelijkheid om de Portugese superster binnen te halen voor een aanzienlijk lager bedrag dan waarvoor Manchester United hem binnenhaalde. Uiteindelijk vertrok Ronaldo in 2009 bij the Red Devils voor een bedrag van €94 miljoen, om te gaan spelen voor Real Madrid.Laporta vertelt dat men koos voor drie andere topspelers, in plaats van de huidige wereldster uit Portugal. "Op het moment dat we hem konden kopen, kozen we voor Ronaldinho, Rafael Márquez en Ricardo Quaresma."