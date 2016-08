Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – “De politie gaat hard terugslaan”, zegt minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie aan de krant. Ze geeft aan dat de politie plannen maakt en aan haar voorlegt. “Ik kan niet in details zeggen, maar ik geef aan dat er hard zal worden teruggeslagen.” Ze zegt dat er niet gekeken zal worden hoe mensen beroofd worden en met wapens worden bedreigd. Het ergste vindt zij dat recentelijk iemand op de openbare weg is beschoten. De verdachte wilde het slachtoffer op de weg inhalen, maar kon dat niet doen, omdat de man het niet toeliet. Hij stopte zijn auto stapt naast die van de man. Het was een file, waarbij hij het slachtoffer klapte. Vervolgens nam hij een wapen waarmee hij begon te schieten. “Er is een vreselijke verruwing in het land.

Daar moeten we een heel gepast antwoord op geven. Je ziet hoe het land is verruwd. Je zult een antwoord als Staat terug moeten geven. Je moet de burger beschermen.” Van Dijk-Silos zegt dat alles op alles wordt gedaan om de criminaliteit in te dammen. Ze is bezig samen met de procureur-generaal ( pg) die volgens de Grondwet het algemeen beleid heeft over de opsporing en vervolging. Ze zal deze week een bespreking hebben met de pg omtrent een aantal maatregelen die wordt getroffen en moet leiden tot vergroting van de misdaadpreventie. “Er is een heel plan.” Van Dijk-Silos zegt dat de criminaliteit een lichte daling vertoond na de inzet van het leger samen met de politie. Ze vindt het aantal gevallen echter nog hoog en doet alles aan om de criminaliteit in te dammen…[+]