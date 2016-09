Deense zwarte school ‘voert apartheid in’

Het Langkær Gymnasium zag het aantal allochtone leerlingen de afgelopen jaren razendsnel stijgen, zei rector Yago Bundgaard tegen de krant Jyllands Posten. Maakten zij tien jaar geleden nog een kwart van de leerlingen uit, nu is dat al driekwart. Om te voorkomen dat ook de laatste autochtone scholieren wegtrekken, verspreidt Bundgaard hen niet langer over alle klassen. Ruim de helft van de nieuwe eersteklassers belandt in een geheel ‘zwarte’ klas, de anderen in een gemengde.(Telegraaf) …[+]