Del Potro zet Argentinië op voorsprong

Juan Martin Del Potro heeft de Argentijnse tennissers op voorsprong gezet in de confrontatie met Groot-Brittannië in de halve finale van de Daviscup. De nummer 64 van de wereldranglijst klopte de Britse kopman Andy Murray in een thriller die ruim vijf uur duurde: 6-4 5-7 6-7 (5) 6-3 6-4. Een break in de zevende game van de vijfde set bracht de beslissing in het titanengevecht.