‘Derde van Europese IS-strijders is terug’

Tatjana Muskiet

Een derde van de Europese IS-strijders is inmiddels teruggekeerd naar Europa. Van de voor zover bekend 280 Nederlanders die naar IS-gebied zijn afgereisd zijn er volgens de denktank vijftig teruggekeerd. Dat heeft de Amerikaanse denktank The Soufan Center uitgerekend.

Teruggekeerde Syriëgangers vormen een grote onzekerheid voor de landen waarnaar ze terugkeren, stelt het Soufan Center. In een nieuw rapport wordt gesteld dat er in totaal 5600 inwoners van 33 landen teruggekeerd. Dit zorgt voor grote uitdagingen voor de veiligheidsdiensten en handhavers in de landen, die veelal nog geen goede manier hebben gevonden om met de teruggekeerde IS-burgers om te gaan.Uit de cijfers van het Soufan Center blijkt dat naar schatting 280 Nederlanders zijn afgereisd naar IS-gebied, van wie negentig vrouwen en negentig kinderen. Ongeveer vijftig mensen zouden ondertussen zijn teruggekeerd. Dat is een kleine groep in vergelijking met bijvoorbeeld Groot-Brittannië. Van de 850 Britten zouden er 425 zijn teruggekeerd.(NU.nl)…[+]