Destructie van apotheek AMC door het ministerie van Volksgezondheid

Tatjana Muskiet

HET ASHIM MEDISCH CENTRUM BESTAAT AL VIJF JAREN EN BIEDT DIVERSE DIENSTEN AAN DE PLAATSELIJKE BEVOLKING VAN LIVORNO EN OMSTREKEN. DE DECENTRALISATIE GEDACHTE VAN DE ZORG MAAKT DAT EEN APOTHEEK ENORM ZOU BIJDRAGEN AAN HET GEMAK VAN DE CLIENTEN. VOORAL IN DEZE DURE TIJD WAARBIJ ZIJ HET AL MOEILIJK HEBBEN.

UIT HET HANDELEN EN “BELEID” VAN HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID BLIJKT DAT MEN DECENTRALISATIE NIET VOOR STAAT WANT ER WORDT STEE VAST TEGENGAS GEGEVEN OM TE VOORKOMEN DAT DE APOTHEEK OPEN GAAT. IN ELK GEVAL ALS HET GAAT OM HET ASHIM MEDISCH CENTRUM. DE VRAAG IS OF MEN WEL WEET WAT DECENTRALISATIE IS!

VANAF 1 APRIL 2016 IS OP DIVERSE MANIEREN KENBAAR GEMAAKT AAN DE FARMACEUTISCHE INSPECTIE DAT WIJ GEREED ZIJN OM TE STARTEN. NA 2 MAANDEN KWAM DE INSPECTIE WAARBIJ BLEEK DAT ER NOG DEFICIENTIES AANWEZIG WAREN. DE DEFICIENTIES WAREN IN MINDER DAN TWEE WEKEN WEGGEWERKT EN WERD DAT KENBAAR GEMAAKT AAN DE FARMACEUTISCHE INSPECTIE. WIJ WACHTEN NOG STEEDS OP DE VERVOG INSPECTE. INTUSSEN IS HET PERSONEEL INCLUSIEF DE APOTHEKER ELDERS GAAN WERKEN EN STAAT DE HELE INVESTERING OP ZIJN KOP. HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID HEEFT GEEN HAAST MET ZAKEN EN IS ZEER ONDERNEMERS ONVRIENDELIJK EN BOVENAL MEET MEN MET MEER DAN EEN MAAT.

EEN VORIGE GROEP DIE VAN EEN ANDERE PLUIMAGE WAS HEEFT IN DECEMBER 2013 WEL TOESTEMMING GEHAD OM DE APOTHEEK IN HET AMC-GEBOUW TE OPENEN EN DAT TERWIJL DE GEWRAAKTE DEFICIENTIES OOK AANWEZIG WAREN. HET MINSTERIE IS EXPERT IN HET VOEREN VAN EEN VERTRAGINGS EN ONTMOEDIGINGS BELEID. ER IS GEEN INSTANTIE WAAR MEN ZIJN BEKLAG KAN DOEN. IK BEN GEWEEST NAAR ALLE DENKBARE INSTANTIES( DNA; KABINET PRES, DNA LEDEN, MIN VG ETC). ER IS GEEN OOR VOOR DIT PROBLEEM. ALS JE HULPELOOS BENT GA JE SCHREEUWEN DUS GA JE NAAR DE PERS. DE PERS HEEFT ALTIJD AANDACHT VOOR DEZE ONRECHTMATIGHEDEN.

NADAT DE PERS DEZE ZAAK IN DE ETHER HEEFT GEGOOID KON DE FARMACEUTISCHE INSPECTIE DE DRUK VAN DE VELE VRAGEN NIET AAN EN HEEFT MEN DUS IN CONCLAAF MET DE ZEER DESKUNDIGE MINISTER BESLOTEN DE WAARNEMEND DIRECTEUR ALS TROEF TE GEBRUIKEN. DE GEACHTE WRN DIRECTEUR FAXED MIJ EEN BRIEF WAARIN ZIJ AANGEEFT DAT ZIJ DE INSTANTIE IS WAAR IK HET VERZOEK AANGAANDE DE APOTHEEK MOET PLAATSEN. DIT TERWIJL DE FARMACEUTISCHE INSPECTIE DE APOTHEKER IN APRIL 2016 AANGEEFT DAT ER EEN AFSPRAAK MET DE FARMACEUTISCHE INSPECTIE GEMAAKT MOET WORDEN ZONDER AANTEGEVEN DAT DIT MOET GEBEUREN MET TUSSENKOMST VAN DE WAARNEMEND DIRECTEUR.

ONGEKENDE CHAOS EN WANBELEID. ER STAAN NERGENS REGELS OF PROTOCOLLEN . MEN BEDENKT GAANDE WEG HET PROCES ALLERHANDE ZAKEN OM DE TEGENWERKING VOORT TE ZETTEN. HET ASHIM MEDISCH CENTRUM HEEFT VANAF HAAR OPRICHTING IN 2011 NOOIT EN TE NIMMER ENIGE MEDEWERKING GEHAD VAN HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID. EN DIT ZOWEL BIJ DE VORIGE DIRECTEUR, DE TWEE VORIGE MINISTERS EN DE HUIDIGE BEZETTERS VAN DEZE BESTUURSPLEKKEN.

ER IS EEN ENORME KAPITAAL VERNIETIGING VOOR HET AMC DIE TE DANKEN IS AAN HET RANCUNEUS BELEID VAN DIT MINISTERIE. NIEMAND MAAKT ZICH DRUK OMDAT HET NIET UIT HUN ZAK KOMT. SALARIS TOUCHEREN EN REIZEN ZONDER ENIG ZINNIG VOORDEEL VOOR ONS LAND STAAT HOOG IN HET VAANDEL.

OP 1 SEPTEMBER HEEFT DE DIRECTEUR MIJ OM 13.00 UUR UITGENODIGD VOOR EEN ONDERHOUD . OM 12.55 UUR WAS IK TER PLEKKE. NA BIJKANS 40 MINUTEN WACHTEN EN ZONDER BERICHT BEN IK ONVERRICHTERZAKE VERTROKKEN MET DE MEDEDELING AAN DE SECRETARESSE DAT IK NIET LANGER KAN WACHTEN. DIT GEEFT WEER BLIJK VAN DE ARROGANTIE, MONOPOLISME EN MACHTSVERTOON DIE HOOG TIJ VIERT BIJ DIT MINSTERIE. HET IS TRIEST DAT MEN IN DEZE MOEILIJKE TIJDEN INITIATIEVEN VAN PARTICULIEREN NIET WARDEERD MAAR DE GROND IN BOORD. WIJ HEBBEN SLECHTS GEVRAAGD DAT MEN NAAR BEHOREN FUNCTIONEERD EN DATGENE DOET WAARVOOR MEN DAAR GEPLAATST IS EN DAT IS FACILITEREND ZIJN!

DE HELE VOLKSGEZONDHEID STAAT OP ZIJN KOP MAAR MEN HEEFT NOG TIJD OM RANCUNEUS BEZIG TE ZIJN. HET WORDT TIJD DAT DEGENEN DIE BENADERD WORDEN OM BESTUURSFUNCTIES TE BEKLEDEN AAN EEN DEGELIJK ONDERZOEK WORDEN ONDERWORPEN OM HUN CAPACITEIT TE BEPALEN. IK ZAL BESLUITEN OM AAN TE GEVEN DAT IK ALTIJD DOOR ZAL GAAN OM DE DOELEN VAN HET ASHIM MEDISCH CENTRUM TE VERWEZENLIJKEN ONDANKS TEGENSLAGEN. UITEINDELIJK IS ONS DOEL IN DIENST TE STAAN VAN UW GEZONDHEID…[+]